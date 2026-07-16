В Запорожской области 10,8 тыс. абонентов остались без воды

Более 10 тыс. абонентов города Днепрорудное Запорожской области остались без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщается в Telegram-канале госпредприятия "Вода Запорожья".

© DPA / ТАСС

"Уважаемые жители города Днепрорудное Васильевского муниципального округа. В связи с аварийным отключением в сетях электроснабжения 16 июля 2026 года без централизованного водоснабжения остаются 10 869 абонентов", - говорится в сообщении.

В "Воде Запорожья" отметили, что водоснабжение будет восстановлено сразу после устранения аварии на энергосетях.