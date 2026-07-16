Женщина погибла во время мытья окон на юго-западе Москвы

50-летняя женщина выпала из окна и погибла во время мытья окон на юго-западе Москвы.

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Как стало известно «МК», несчастный случай произошел в среду днем на улице Изюмская. Утром женщина уведомила членов семьи, что после их ухода на работу и прогулку она планирует убраться в квартире и протереть окна. По всей видимости, в процессе мытья форточки женщина потеряла равновесие и выпала с 8 этажа. От полученных травм она скончалась до прибытия медиков.

Погибшая воспитывала двух детей, работала супервайзером, занималась спортом и вела здоровый образ жизни.