Во Владивостоке на стройке жилого комплекса на улице Невельского произошел инцидент со строительной люлькой. Как сообщает Telegram-канал NEWS.VL, в результате пострадали двое рабочих.

По предварительным данным, они сорвались с большой высоты из-за обрыва троса строительного лифта.

На место оперативно прибыли полиция, скорая помощь и другие экстренные службы. Медики пытались помочь пострадавшим, однако спасти их не удалось.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, на стройплощадке проводится проверка.

15 июля лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа в башне «Москвы-Сити». По данным источника, в здании отключилось электричество, из-за чего все лифты перестали работать. Один из них сорвался вниз с седьмого этажа. Внутри кабины находились несколько человек, пострадавшие пожаловались на боли в конечностях.