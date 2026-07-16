При столкновении судов в Бенгальском заливе погибли 500 человек

Два судна с беженцами народности рохинджа, направлявшиеся из Мьянмы в Бангладеш, могли столкнуться в Бенгальском заливе, в результате погибли не менее 500 человек. Об этом сообщила газета The Times of India.

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Отмечается, что в конце июня суда с примерно 530 беженцами вышли из штата Ракхайн в Мьянме, а в начале июля корабли затонули при невыясненных обстоятельствах. Причиной ЧП могло стать вызванное погодными условиями столкновение.

На месте инцидента не проводились поисково-спасательные операции, данные о ЧП и числе погибших официально не подтверждены. Тем не менее, в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев выразили обеспокоенность большим количеством жертв крушения судов с людьми из Мьянмы и сокращением международной помощи для рохинджа в лагерях в Бангладеш.

Ранее у Филиппин затонул межостровной паром с 342 людьми на борту, сообщалось о 13 погибших.