В Москве хостел закрыли на два месяца из-за множественных нарушений

Суд приостановил работу одного из хостелов Москвы на 60 дней из-за множественных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Савеловская межрайонная прокуратура провела проверку в хостеле в 1-м Магистральном тупике, в котором осуществляет коммерческую деятельность ООО "Концепт про". <…> По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, Савеловским районным судом Москвы принято решение о приостановлении деятельности хостела на 60 суток, которое исполнено", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе проверки хостела, рассчитанного на проживание около 1,5 тыс. постояльцев, были выявлены многочисленные грубые нарушения требований федерального законодательства. Генеральному директору юридического лица вынесено представление об устранении выявленных нарушений. В отношении юридического лица и его руководителя возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, в том числе по ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ч. 1 ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности), также по ст. 17.7 (умышленное невыполнение требований прокурора) КоАП РФ.