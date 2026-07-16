В Оренбуржье завели дело после гибели двух рабочих при очистке канализации

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после гибели двоих работников, прочищавших канализационные сети в городе Бузулуке Оренбургской области. Об этом сообщило следственное управление СК по региону в "Максе".

"По данным следствия, 8 июля 2026 года на участке местности вблизи жилого дома на улице 14-я Линия города Бузулука при производстве очистных работ канализационной сети двое работников обслуживающей организации подверглись воздействию токсичных газов, повлекшему их смерть на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Погибшими оказались двое работников уфимской компании, осуществляющей свою деятельность на территории города Бузулука. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).