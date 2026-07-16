Россияне подрались в очереди за бензином и распылили перцовку

Этой ночью на АЗС в Уфе произошла стычка между автомобилистами. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев, конфликт начался из-за очереди за бензином.

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Словесная перепалка быстро переросла в рукопашную схватку с участием нескольких водителей.

В разгар драки один из участников применил перцовый баллончик, распылив газ в лица оппонентов.

Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как из салона автомобиля выбегает женщина, одетая только в нижнее белье. Ее роль в потасовке пока не уточняется, но она также оказалась в зоне действия газа.

На место происшествия вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел жесткий конфликт между тренирующимся атлетом и мужчиной с сигаретой. Инцидент случился на воркаут-площадке, расположенной рядом со скейт-зоной и попал на видео.