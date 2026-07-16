СК возбудил дело о теракте по факту гибели главного инженера ЗАЭС

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинский беспилотник квадрокоптерного типа атаковал легковой автомобиль на улице Энергетиков. В результате погибли водитель и находившийся в машине Александр Яковлев, еще один сотрудник станции получил ранения.

— Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о теракте, — сообщила Петренко.

В Telegram-канале СК написали, что сотрудники устанавливают причастных к атаке представителей украинской стороны, действия которых, по версии следствия, создали угрозу жизни мирных жителей.

Ранее поселок Суземка Брянской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением РСЗО «Град». В результате атаки погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна местная жительница получила ранения, ее госпитализировали, врачи оказали необходимую медицинскую помощь.