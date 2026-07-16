Девочка привлекла подругу к убийству собственной матери и младшего брата

В Якутии вступил в законную силу приговор двум несовершеннолетним девушкам, признанным виновными в убийстве 40-летней женщины и ее 11-летнего сына.

Верховный суд республики рассмотрел жалобы по делу и оставил решение в силе. Каждой осужденной назначено по девять лет и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, сообщили в региональной прокуратуре.

Двойное убийство произошло вечером 2 октября 2025 года в квартире жилого дома в 202-м микрорайоне Якутска. Погибшие приходились одной из осужденных матерью и младшим братом.

Как установили следствие и суд, дочь находилась в затяжном конфликте с матерью. Женщина требовала, чтобы девочка посещала школу, контролировала ее учебу и успеваемость. Кроме того, подросток считала, что мать уделяет младшему сыну больше внимания и заботы, и ревновала ее к брату.

По материалам дела, школьница решила убить родственников и привлекла к преступлению подругу. В суде участие второй девочки объяснили ложным чувством дружеской солидарности. Подростки заранее договорились о нападении, распределили роли и вооружились ножом и молотком.

В квартире они нанесли женщине множественные ранения. От полученных повреждений жизненно важных органов и острой кровопотери потерпевшая скончалась на месте. Затем из школы вернулся ее 11-летний сын. Девочки напали и на ребенка, причинив ему несовместимые с жизнью ранения теми же предметами.

После расправы подростки покинули квартиру и отправились домой ко второй участнице преступления. Тела женщины и мальчика обнаружили 3 октября. На следующий день после убийства дочь погибшей сама позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Во время судебного разбирательства школьницы заняли разные позиции. Дочь потерпевшей частично признала вину. Она утверждала, что самостоятельно расправилась с матерью и братом и не договаривалась с подругой о совместном убийстве. Вторая подсудимая вину отрицала и заявляла, что стала случайной свидетельницей преступления. Суд отверг эти доводы, придя к выводу, что девушки действовали совместно и по предварительному сговору.

Их признали виновными по пунктам «а», «в» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — в убийстве двух человек, включая малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору. При первоначальном рассмотрении дела Якутский городской суд назначил дочери погибшей девять лет, а ее подруге восемь лет воспитательной колонии. Помимо уголовного наказания, с осужденных постановили взыскать в пользу сестры убитой женщины более 9,2 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба и компенсации морального вреда.

После пересмотра дела вышестоящей инстанцией окончательное наказание, по данным прокуратуры Якутии, составило для каждой осужденной девять лет и восемь месяцев воспитательной колонии. Решение вступило в законную силу.