В средствах массовой информации опубликованы кадры, запечатлевшие момент взрыва, направленного против украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

На записи зафиксировано, как подозреваемая Анастасия Березовская оставляет у входа в здание черный объект и, оглядываясь, удаляется с места происшествия. Спустя мгновение по ступеням поднимаются три человека, и происходит взрыв. После этого женщина извлекает камеру видеонаблюдения и исчезает.

Считается, что устройство для съемки было установлено заблаговременно с целью фиксации успешного выполнения заказа.

В конце прошлого года в Монако прогремел мощный взрыв. В результате инцидента пострадали трое: сам Ермолаев, его партнерша Анна Насобина и их несовершеннолетний сын. По данным издания Figaro, местные правоохранительные органы подозревают в организации теракта СБУ, расценивая этот акт как предупреждение предпринимателю.

Бизнесмен Ермолаев обвинил украинскую разведку в организации теракта в Монако

Исполнительницей преступления оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Она оставила начиненную взрывчаткой сумку у входа и активировала устройство в тот момент, когда семья бизнесмена направлялась внутрь здания.