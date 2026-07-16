Спасатели вылетели на поиски пропавшего в российском регионе вертолета

На Дальнем Востоке продолжаются масштабные поисково-спасательные работы в связи с исчезновением частного вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня на территории Тернейского округа Приморского края. Для усиления группировки спасателей и организации более эффективного поиска с воздуха из Владивостока в поселок Светлая вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На его борту находятся профессиональные спасатели, кинологический расчет с обученными собаками, а также группа добровольцев из поисково-спасательного объединения, которые имеют большой опыт в поиске людей в сложных природных условиях.

По информации пресс-службы регионального Главного управления МЧС, на земле работы также не прекращаются ни на минуту. В обследовании таежных массивов задействованы силы краевой поисково-спасательной службы, а также десантники и парашютисты КГБУ «Приморская авиабаза». Общая численность наземной группировки на данный момент превышает 110 человек, которые уже проверили около 8 тысяч гектаров труднодоступной местности. С воздуха поиски ведутся силами нескольких воздушных судов: помимо Ми-8 МЧС России, в операции задействованы вертолеты Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр – вертолетные услуги» и техника компании-владельца пропавшего воздушного судна – авиакомпании «Гранат».

Напомним, что Robinson R44, выполнявший плановое лесопатрулирование, перестал выходить на связь днем 21 июня. На его борту находились два человека: женщина-пилот и наблюдатель. С тех пор их местонахождение остается неизвестным. Спасатели отмечают сложность операции из-за гористой местности, густой растительности и нестабильных погодных условий, характерных для этого района Приморья. Кинологические расчеты прочесывают наиболее вероятные участки возможной посадки или падения вертолета, а авиация ведет постоянное визуальное наблюдение за таежными массивами.

В МЧС указывают, что для координации действий всех служб создан единый оперативный штаб. В его распоряжении имеются актуальные карты местности и данные метеонаблюдений, что позволяет оптимизировать маршруты облетов и движения пеших групп. Поиски ведутся в круглосуточном режиме, с привлечением всех имеющихся ресурсов.