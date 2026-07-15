Обманутые мошенниками пенсионеры взорвали торт в отделении банка

Пожилая пара казахстанцев, ранее ставшая жертвой мошенников, пострадала во время взрыва при попытке вернуть украденные деньги по инструкции аферистов. Инцидент произошел в отделении банка, пишет местное издание Zakon.

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Изначально супруги обратились в полицию после того, как потеряли сбережения, вложив их в фиктивные инвестиционные проекты. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и следователи уже установили личности подозреваемых. Однако вскоре неизвестные снова связались с потерпевшими, пообещав помочь вернуть похищенные деньги. Действуя под давлением злоумышленников, пенсионеры купили торт и петарду.

Находясь в отделении банка, они привели пиротехническое изделие в действие, в результате чего сами получили незначительные травмы. По факту произошедшего возбуждены новые уголовные дела, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия. МВД Казахстана напомнило гражданам о распространенной схеме «двойного обмана», когда мошенники повторно выходят на связь с жертвами под предлогом возврата средств, передает Zakon.kz.

Осенью 2025 года жителя Татарстана арестовали по подозрению в подрыве посылки в почтовом отделении в Санкт-Петербурге. Мужчина отправил пять посылок на свое же имя на разные адреса в республики, и одна из них взорвалась. Позже в Сети появилось фото с места происшествия.

Другой случай произошел в помещении кредитной организации на Московской улице в городе Химки в прошлом году. Молодой человек зажег блок фейерверков и бросил их внутрь помещения банка. Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.