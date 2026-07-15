Мертвого подростка нашли на улице в Орске

Мертвого подростка вечером в среду, 15 июля, нашли в жилом районе города Орска. Он лежал на участке около дома на улице Щорса. Следователи уже осмотрели место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России Оренбургской области.

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— Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели подростка в городе Орске, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Двух девочек-подростков восемь дней искали в Туве. Они ушли гулять и не вернулись. Родственники в первый же день нашли на берегу Енисея выключенные телефоны школьниц. А спустя неделю после пропажи обнаружили тела девочек. Что могло случиться с подростками и как шли их поиски — в материале «Вечерней Москвы».