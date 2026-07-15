На блогера напали с ножом из-за плохих финансовых советов
На южнокорейского блогера, автора YouTubе-канала Winners TV об инвестициях, напали с ножом из-за плохих финансовых советов. Об этом пишет портал Dexerto.
Сообщается, что утром 13 июля в Пусане молодой человек подошел к блогеру и нанес ему несколько ножевых ранений, после чего скрылся. Ютубера доставили в больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Нападавшего задержали. По предварительным данным, он доверился рекомендациям из видео блогера по покупке акций и потерял большую сумму денег.
На аккаунт Winners TV подписано 93 тысячи пользователей. На канале выложено около восьми тысяч роликов.
Ранее стало известно, что двое мужчин похитили и избили южнокорейского YouTube-блогера, известного под ником Sutak. В результате он получил серьезные травмы лица.