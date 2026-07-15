Мигранты изнасиловали женщину на пляже до потери сознания

Суд в Великобритании вынес приговор беженцам из Египта и Ирана, которые изнасиловали женщину на пляже до потери сознания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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По информации журналистов, в день инцидента компания мигрантов ходила по барам и клубам в поисках потенциальной жертвы. На пляже они столкнулись с женщиной. Переселенцы завели с ней разговор и после надругались. Двое из них принимали непосредственное участие в преступлении, а третий снимал происходящее на видео.

— В какой-то момент он схватил ее за лицо, силой открыл ей рот и плюнул в него, подстрекая своих друзей делать то же самое, — говорится в публикации.

Суд приговорил злоумышленников к 21 году тюрьмы. Мигранта-оператора осудили на 18 лет, передает издание.

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