Главный инженер Запорожской АЭС убит в результате атаки ВСУ

Главный инженер Запорожской атомной электростанции убит в результате атаки ВСУ
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев умер из-за попадания дрона ВСУ. Об этом Лихачев написал в своем Telegram-канале.
По словам Лихачева, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной реакции на гибель Яковлева.
«Сегодня днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев», — заявил Лихачев.
Он также добавил, что дрон атаковал служебный автомобиль Запорожской АЭС на границе промышленной площадки станции. Вместе с Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.
«Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту. Коллектив Госкорпорации “Росатом” скорбит о невосполнимой утрате. Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших», — добавил Лихачев.