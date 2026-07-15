Главный инженер Запорожской АЭС убит в результате атаки ВСУ

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев умер из-за попадания дрона ВСУ. Об этом Лихачев написал в своем Telegram-канале.

По словам Лихачева, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной реакции на гибель Яковлева.

«Сегодня днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев», — заявил Лихачев.

Он также добавил, что дрон атаковал служебный автомобиль Запорожской АЭС на границе промышленной площадки станции. Вместе с Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.