В российском городе затопило водонапорную башню

Историческую водонапорную башню в Калининграде затопило, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Сооружение находится рядом с бывшей психиатрической клиникой Алленберг. По словам местных жителей, памятник индустриальной архитектуры затапливает уже неделю. Они также сообщили, что башня является действующей и обеспечивает водой округ. При ее поломке часть жителей останутся без воды.

Местные краеведы обвиняют в отсутствии ремонта частного инвестора, который выкупил землю вместе с постройками.

Ранее в Ленинградской области бобры построили плотины и затопили десятки домов. Паводки затронули садоводства «Красногорские покосы» и «Южное» в Ломоносовском районе Ленинградской области, всего повреждены 45 домов. Владельцы подтопленных территорий покинули их самостоятельно, эвакуация не потребовалась.