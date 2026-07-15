Спустя 30 лет раскрыто жестокое убийство женщины в Москве

Следователям и криминалистам Главного следственного управления СК России по Москве удалось раскрыть преступление тридцатилетней давности. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений). Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

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Согласно материалам дела, трагедия произошла 21 августа 1995 года. В ходе случайного знакомства на улице фигурант распивал спиртные напитки с женщиной, после чего она пригласила его к себе домой на улицу Куусинена.

Там они продолжили застолье. Находясь в квартире, злоумышленник обратил внимание на имущество хозяйки: импортную технику, хрустальный набор посуды и икону. С целью хищения этих вещей он нанес потерпевшей не менее трех ударов ножом по жизненно важным органам. От полученных травм женщина скончалась на месте. Забрав личные вещи убитой, преступник скрылся.

На начальном этапе расследование зашло в тупик. Преступление было совершено в условиях неочевидности, а проверка версий и ближнего круга потерпевшей не дала объективных данных о виновнике, что затянуло следствие на долгие годы.

Раскрыть тайну убийства помогла масштабная работа следователей столичного СК совместно с оперативниками МВД. Специалисты заново проанализировали старые улики и проверили отпечатки пальцев с места преступления по современным базам учета.

Выяснилось, что следы принадлежат ранее неоднократно судимому местному жителю. Полиция установила местонахождение мужчины и задержала его. Фигуранту предъявлено обвинение, а по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Ранее сообщалось, что в Калужской области вынесен приговор 37-летнему жителю Боровска, признанному виновным в жестоком обращении с животным. Мужчина расправился со своим годовалым питомцем породы борадор по кличке Зефир из-за того, что тот грыз мебель.