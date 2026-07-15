Информацию о падении лифта в Москве-Сити опровергли

Информация о падении лифта в одной из башен в Москве-Сити, распространенная ранее рядом телеграм-каналов, не подтвердилась.

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Как сообщили в оперативных службах, падения лифта в Москве-сити не было, ложно сработала сигнализация.

Ранее СМИ писали, что в башне «Запад» комплекса «Федерация» якобы рухнул с седьмого этажа лифт с пассажирами, а причиной аварии стало внезапное отключение электроснабжения во всем здании.

Также ранее сообщалось, что в Москве арестовали троих пассажиров метро за домогательства и непристойное поведение.