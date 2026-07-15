Отбывающий пожизненное за массовое убийство в казанской гимназии женился в колонии

Осужденный на пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев женился в колонии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Церемония бракосочетания состоялась в колонии «Чёрный дельфин». Женой Галявиева стала 18-летняя Диана. Отмечается, что Галявиев встречался с ней вживую только два раза. Впрочем, сама девушка утверждает, что между ней и Ильназом возникли настоящие чувства.

«У каждого разная история. У меня она такая. Мы трое суток с Ильназом провели. Нам было о чем поговорить, почувствовать родство душ. В любом случае, мы еще узнаем друг друга, время есть», — заявила она.

Напомним, что в 2021 году Галявиев устроил стрелбу в казанской гимназии. В результате погибли два учителя и семь детей.