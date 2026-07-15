В Москве студент передал курьерам мошенников 80 миллионов рублей

Аферисты обманули 18-летнего студента из Москвы, сообщив, что неизвестные взломали его аккаунт на «Госуслугах». Парень поверил, после чего несколько раз встречался с курьерами мошенников. Он отдал им деньги и часы общей стоимостью более 80 миллионов рублей.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Находясь под влиянием аферистов, он подписал «расписку о неразглашении», а затем, четко выполняя их указания, собрал все имеющиеся дома сбережения в рублях и валюте, а также часы различных марок, упаковал их и в течение одного дня, в ходе трех встреч частями передал курьерам, называвшим ему кодовую фразу. Общий ущерб превысил 80 миллионов рублей, — рассказала Нефедова.

Сотрудники прокуратуры поставили на контроле установление лиц, причастных к обману студента, а также всех обстоятельств преступления.

В апреле этого года мошенники ввели в заблуждение пенсионера из Москвы и его сожительницу и получили от них более 298 миллионов рублей. В июле аферисты обманули пожилого мужчину из Санкт-Петербурга на 95 миллионов рублей. Пенсионер передал курьерам не только деньги, но и золотые слитки. Самые крупные суммы, которые пожилые люди отдавали мошенникам, — в материале «Вечерней Москвы».