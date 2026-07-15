Россиянин в общежитии напал и изнасиловал девочку

В Чувашии осудили мужчину за изнасилование девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 131 («Покушение на изнасилование несовершеннолетней») и 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

Как установил суд, 30 мая злоумышленник, находясь в секции общежития одного из домов Новочебоксарска, напал на ранее знакомую 15‑летнюю девочку и, применяя физическую силу, совершил изнасилование.

Также стало известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его причастность к совершенному преступлению доказана совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.

Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин развращал несовершеннолетних мальчиков.