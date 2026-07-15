Авария с лифтом в деловом центре «Москва-Сити» указывает на возможные грубые технические нарушения, так как при отключении электричества кабины должны блокироваться автоматически. Об этом в беседе с «Рамблером» заявил эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура, оценив шансы пострадавших пассажиров получить компенсации через суд.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в башне «Запад» комплекса «Федерация» произошло падение лифта с людьми. По словам очевидцев, в небоскребе внезапно отключилось электричество, из-за чего все лифты остановились, а один из них сорвался с высоты седьмого этажа. В результате инцидента находившиеся внутри пассажиры получили травмы.

Эксперт подчеркнул, что ни внезапный сбой в энергоснабжении, ни огромная высота самого здания не могут служить оправданием для падения кабины. Конструктивные особенности современных небоскребов предусматривают многоуровневую защиту в шахтах по всей их протяженности.

При отключении электричества и при любых других аварийных ситуациях должны срабатывать уловители, установленные на всех этажах внутри лифтовых шахт. Кабина в таком случае должна просто остановиться. Конструкция высотных зданий здесь ничего не меняет: падение лифта даже на несколько этажей — это абсолютно ненормальная, странная ситуация, которой быть не должно. Что именно там произошло и почему не сработала страховка, без гадания на кофейной гуще смогут сказать только специалисты Ростехнадзора после детального обследования оборудования. Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ

Говоря о том, кто именно понесет ответственность за ЧП и могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсации, специалист отметил, что круг виновных определит официальное расследование, после чего граждане получат полное право обратиться в суд.

«Изначально всю ответственность за безопасность несет тот, кто управляет зданием. Однако в конкретных случаях нужно смотреть, какая именно подрядная организация занималась непосредственным техническим обслуживанием и содержанием этого лифта. Когда контролирующие службы установят виновное лицо, к нему можно будет подавать судебные иски. Перспективы добиться выплат у пострадавших хорошие, если будет четко доказано, что травмы и повреждения получены именно вследствие падения или резкой остановки лифта», — резюмировал Степура.

Ранее канал Baza сообщил об инциденте в одном из домов Петербурга, в ходе которого дверь лифта зажала руку маленькому ребенку и протащила его несколько этажей вверх.