Лечение после съеденного тартара обошлось россиянке в миллион

Жительница Москвы оказалась в реанимации после посещения лекции по философии в event-пространстве. Девушка утверждает, что причиной тяжелого отравления стала закуска с фуршета, а на восстановление здоровья она потратила около миллиона рублей. Об этом пишет «112».

По словам пострадавшей, мероприятие проходило в историческом особняке в центре Москвы. Пока лектор рассказывал о Карле Марксе, гостям предложили перекусить. Стефания съела тартар, так как это была ее единственная еда за весь день.

Ночью состояние девушки резко ухудшилось: поднялась температура, скрутило живот и стало тяжело дышать. Прибывшая скорая помощь госпитализировала ее в больницу. Пациентку сразу поместили в реанимацию, где она провела три дня, после чего еще несколько дней лечилась в обычной палате.

Медики диагностировали у Стефании острую кишечную инфекцию — «кишечную палочку EHEC + сальмонелла». Уверенная, что всему виной закуска на площадке (так как другой еды в тот день не было), девушка рассказала телеграм-каналу, что компания-организатор никак не связалась с ней и не принесла извинений.

Пострадавшая назвала сумму лечения — один миллион рублей — и добавила, что из-за проблем с санитарией биологическое оружие подается там под видом фуршета.

При этом сотрудники заявили, что узнали об инциденте от журналистов и пока не могут прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что компания отдыхающих заплатила почти 25 тысяч рублей за два шампура мяса во время речной прогулки по столице на теплоходе.