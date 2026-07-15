Baza: Самолет не смог вылететь из Оренбурга в Петербург из-за утечки нефти
Утечку неизвестной жидкости с резким запахом обнаружили в багажном отсеке самолета Superjet 100 перед вылетом рейса Оренбург — Санкт-Петербург. Об этом в среду, 15 июля, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации авторов публикации, изначально сотрудники аэропорта предположили, что протекло почтовое отправление, и вызвали технические службы. Однако во время осмотра выяснилось, что в багаже находилась коробка с девятью литровыми стеклянными бутылками с надписью «Нефть». Четыре из них были разбиты, поэтому содержимое вытекло в подпольное пространство фюзеляжа и дренажную систему воздушного судна.
— При этом коробка была промаркирована как опасный груз, однако информация о его перевозке не была доведена до экипажа. Самолет отстранили от полетов и направили на очистку багажного отсека и внутренних полостей от нефтепродуктов, — говорится в сообщении.
Ранее лобовое стекло треснуло во время полета суперджета из Санкт-Петербурга в Москву. Инцидент произошел во время взлета воздушного судна 2 июля. Экипаж заметил неполадку и вернулся в аэропорт вылета. Никто из пассажиров не пострадал.