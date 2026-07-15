Отец раскачивал сына на руках и случайно выбросил его из окна отеля на Кипре

Мужчина во время отдыха в одном из отелей в районе Хлорака города Пафос на Кипре случайно выкинул трехлетнего сына в окно. Заселившись с семьей в номер, отец вышел к открытому окну четвертого этажа. Раскачивая сына на руках, мужчина не удержал его, после чего тот вылетел в открытое окно и рухнул на землю.

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Мальчик был экстренно госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Отца ребенка задержали, ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Мужчина предстал перед судом. По ходатайству следствия были проведены соответствующие экспертизы: тесты на наличие алкоголя в крови обвиняемого дали отрицательный результат. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, передает The Sun.

Другой трагический случай произошел лето 2025 года, когда отец в небольшой деревне Альтхайм в земле Баден-Вюртембер в Германии забыл автомобильное кресло с новорожденным сыном на парковке позади машины, дал задний ход и случайно переехал его. Спасти мальчика не удалось.