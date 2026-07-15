Мособлсуд вынес приговор по делу о производстве 75 килограммов мефедрона

Московский областной суд приговорил к 17 годам колонии жительницу Санкт-Петербурга Анну Сергееву, которая вместе с сообщниками произвела в частном доме под Истрой более 75 килограммов мефедрона.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленники производили наркотики с марта по октябрь 2024 года. Они оборудовали лабораторию в арендованном доме. Впоследствии силовики пресекли незаконную деятельность. Помимо мефедрона, правоохранители изъяли 1,1 тонны прекурсоров.

В начале июня приговор вынесли двум мужчинам за производство 58 килограммов наркотиков в Домодедове. Каждый из них получил по 16 лет колонии. Злоумышленники производили запрещенные вещества с августа по декабрь 2023-го.