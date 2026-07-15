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Коровы насмерть затоптали пожилого мужчину

Lenta.ru

В Великобритании на территории усадьбы Фелбригг-Холл пожилой мужчина стал жертвой крупного рогатого скота. Об этом сообщает BBC News.

Коровы насмерть затоптали пожилого мужчину
© Лента.Ru

Мужчина был обычным посетителем усадьбы, ему было более 70 лет. Предположительно его затоптали коровы. Врачи не смогли его спасти.

Подробности произошедшего неизвестны. Полиция ведет расследование совместно с Управлением по охране труда и технике безопасности.

Фелбригг-Холл — загородная усадьба XVII века, расположенная в графстве Норфолк. С 1969 года поместье принадлежит Национальному фонду Великобритании. Архитектура здания сочетает в себе элементы якобинского и георгианского стилей. Территория усадьбы включает в себя парк, озеро и лесной массив площадью около 211 гектаров.

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США бизон поднял мужчину на рога и подбросил его. Пострадавший взлетел на 2,4 метра.