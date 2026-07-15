Мужчина пытался напасть на пассажиров в аэропорту Красноярска

В аэропорту Красноярска мужчина попытался нападать на других людей. Об этом сообщает Telegram-канал «ТВК».

Как сообщил очевидец, посетитель аэропорта стал бросаться на других, пришлось вмешаться полиции.

«Полиция пытается его задержать, он, видимо, себе что-то порезал, в итоге его увезли на каталке», – рассказал он.

В пресс-службе аэропорта сообщили изданию, что пока не могут прокомментировать инцидент.

До этого сообщалось, что в Сургуте будут судить мужчину за применение насилия к сотруднику МВД в аэропорту. В январе 2026 года пассажир рейса Сургут — Москва, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании аэропорта, препятствовал законным действиям полицейского, который составлял протокол об административном правонарушении. В отношении нарушителя завели уголовное дело по статьям об оскорблении представителя власти, а также о применении силы к нему. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.