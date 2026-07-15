Житель Краснодара лишился трех миллионов рублей после записи на диспансеризацию

Мошенники выманили почти три миллиона рублей у 48-летнего жителя Краснодара, который записался на диспансеризацию. Возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 15 июля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Мужчина записался через интернет на обследование. После чего ему в мессенджер написал неизвестный под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга и начал угрожать уголовной ответственностью за якобы пособничество в терроризме. Его убедили перевести 2,8 миллиона рублей по указанным реквизитам.

— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество», — передает сообщение ведомства «Вести».

Ранее мошенники обманули пенсионера из подмосковного Видного на сумму, превышающую один миллион рублей. Злоумышленники представились сотрудниками военной прокуратуры и сообщили о якобы взломе личного кабинета на «Госуслугах», после чего пенсионер отдал курьеру сбережения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.