Женщина родила ребенка в отеле Казахстана и затолкала его в канализационный слив

Полиция Казахстана начала расследование после того, как в канализации жилого дома в Астане нашли тело младенца. Об этом пишет Nur.kz.

© Вечерняя Москва

По словам местных жителей, рядом с их домом находится отель, в котором недавно одна из постоялиц родила ребенка. После тело младенца оказалось в общем канализационном сливе.

— Прибывшие сотрудники сразу спросили, есть ли у нас подозрения, кто это мог сделать из жителей. Мы ответили, что подозрений нет, это 100 процентов посетители данной гостиницы, — рассказала астанчанка.

Правоохранители установили личность женщины, причастной к совершению преступления. По данному факту началось досудебное расследование, в настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы, сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что девушка, родившая в туалете аэропорта турецкой Антальи, все еще не может вернуть ребенка. По словам адвоката Виктории Елисеевой, россиянка находилась в состоянии шока, поэтому оставила малышку.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Россиянка родила девочку в туалете и бросила ее, после чего собиралась улететь из страны. Ребенка нашли уборщики. Женщину задержали и посадили в тюрьму в Турции. Россиянка провела за решеткой девять месяцев, после чего ее освободили.