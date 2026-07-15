Почти 200 скорпионов и жуков нашли в посылке из Таиланда в Москве

В Москве в посылке из Таиланда таможенники нашли 185 высушенных скорпионов и жуков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Уточняется, что посылка шла в Воронеж. На рентгене в посылке обнаружили черных лесных скорпионов с крупными клешнями и ярких переливающихся жуков-листоедов с «лягушачьими» лапками в целлофане.

Отправитель указал в декларации, что посылает «сушеных съедобных насекомых». Однако таможня заявила, что на товар отсутствовали необходимые сопроводительные документы.

«Подкарантинный товар запретили к ввозу по решению специалистов Россельхознадзора. Посылка возвращена отправителю», — сообщили в Центральной почтовой таможне.

Ранее врачи в Москве наглядно продемонстрировали опасность самостоятельной борьбы с борщевиком Сосновского. Медики рассказали о случаях, когда даже защитные костюмы оказались бессильны против ядовитого сока растения. Например, врачи сообщили о случае, когда 35-летний мужчина косил борщевик в полной экипировке, но при переодевании сок все же попал на руку, шею и лицо. В результате пострадавший с обширными ожогами на неделю попал на курс перевязок и детоксикации.