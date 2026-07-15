Застрявших в горах Турции россиян спасли

Россияне, застрявшие в горах провинции Ризе в Турции, обнаружены спасателями и сотрудниками жандармерии и спускаются по безопасному маршруту.

Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в Трабзоне.

"В настоящее время поисково-спасательная операция турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и подразделений жандармерии завершена. Туристы спускаются по безопасному маршруту в сопровождении сотрудников этих подразделений. Предварительно, состояние здоровья российских граждан оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью не выявлено", - сообщили в диппредставительстве.

Генконсульство "поддерживает оперативную связь с Управлением жандармерии провинции Ризе в целях уточнения личностей росграждан, а также получения актуальной информации о ходе поисково-спасательной операции".