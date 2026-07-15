Застрявших в горах Турции россиян спасли
Россияне, застрявшие в горах провинции Ризе в Турции, обнаружены спасателями и сотрудниками жандармерии и спускаются по безопасному маршруту.
Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в Трабзоне.
"В настоящее время поисково-спасательная операция турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и подразделений жандармерии завершена. Туристы спускаются по безопасному маршруту в сопровождении сотрудников этих подразделений. Предварительно, состояние здоровья российских граждан оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью не выявлено", - сообщили в диппредставительстве.
Генконсульство "поддерживает оперативную связь с Управлением жандармерии провинции Ризе в целях уточнения личностей росграждан, а также получения актуальной информации о ходе поисково-спасательной операции".
"Обращений в генконсульство от российских граждан и членов их семей не поступало", - добавили дипломаты.