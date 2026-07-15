Задержание россиян в Стамбуле. Что известно

Задержанные в соборе Святой Софии (Айя-София) двое граждан России находятся в депортационном центре, решается вопрос об их депортации. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

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ТАСС собрал основное о ситуации.

Об инциденте

Как сообщали некоторые российские СМИ, двое россиян, Виктория и Игорь, были задержаны 13 июля в Айе-Софии за чтение Библии.

Силы безопасности доставили их в полицейский участок и составили протокол с подозрением на правонарушение на основании статьи 216 УК Турции о "разжигании ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения".

В июле 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому бывший в статусе музея собор Святой Софии официально стал мечетью, и в ней возобновились религиозные службы.Источники в стамбульской полиции подтвердили факт инцидента, но от дальнейших комментариев отказались.

Власти провинции и миграционное управление в ответ на запрос ТАСС также пока не комментировали случившееся.

Заявление генконсульства

14 июля в генеральное консульство РФ в Стамбуле поступило обращение от родственников российских граждан с информацией об их задержании в городе.Сотрудники генерального консульства для прояснения ситуации оперативно связались с отделением полиции стамбульского района Фатих, куда доставили россиян.В настоящее время они находятся в депортационном центре, сообщили в российском генконсульстве.Управлением по вопросам миграции решается вопрос об их депортации.

Сотрудники генерального консульства находятся в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами.

Генконсульство РФ в Стамбуле отметило, что держит вопрос на контроле.