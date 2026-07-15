На Филиппинах спасли редчайшего орла после нападения стаи макак

На юге Филиппин местный фермер спас редчайшего филиппинского орла, на которого набросилась стая из более чем 30 макак. Впрочем, судя по предварительным данным, пернатый хищник сам спровоцировал массовую атаку, попытавшись унести детеныша одной из обезьян.

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Как сообщают местные СМИ, необычная история произошла 3 июля в лесном районе Далванган города Малайбалай в провинции Букиднон на острове Минданао. Представитель коренного населения Марвен Линой собирал маракуйю возле реки Савага, когда услышал сильный шум и крики животных.

Подойдя ближе, мужчина увидел несколько десятков макак, окруживших крупную птицу и нападавших на нее. По словам Линоя, первоначально он даже принял орла за дикую курицу. Фермер разогнал обезьян и вынес из леса ослабленную птицу, после чего о случившемся сообщили местным властям и специалистам по охране дикой природы.

Спасенной птицей оказалась взрослая самка филиппинского орла возрастом, предположительно, от пяти до десяти лет. Этот вид относится к числу самых редких хищных птиц мира и является национальным символом Филиппин.

Причина необычной атаки стаи, вероятно, была вполне прозаичной. По информации, полученной Фондом филиппинского орла, незадолго до нападения хищник, предположительно, схватил детеныша макаки. После этого более 30 обезьян набросились на птицу.

Так что в конфликте орел, судя по всему, тоже был далеко не случайной жертвой. Макаки входят в рацион филиппинского орла, которого в англоязычной литературе раньше даже называли monkey-eating eagle - "орлом-обезьяноедом". На этот раз потенциальная добыча получила поддержку многочисленных сородичей, и уже самому хищнику потребовалось спасение.

Во время осмотра специалисты обнаружили у птицы тяжелые инфицированные раны, обезвоживание и личинки в поврежденных тканях. Кроме того, состояние лап вызвало вопросы: на них имелись повреждения, которые могли появиться от веревки или длительного удержания. Экологи не исключают, что еще до столкновения с макаками орел мог попасть в руки людей или содержаться привязанным.

Птицу передали специалистам Фонда филиппинского орла. По последним данным, самка проходит лечение и находится под наблюдением ветеринаров. Экологические власти одновременно выясняют обстоятельства появления подозрительных повреждений на ее лапах.