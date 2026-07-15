Инвалида, осужденного за избиение пасынка в Дрожжине, заметили на свободе

Жители дома по улице Южной в поселке городского типа Дрожжино заметили инвалида-колясочника Василия Васина, которого осудили в марте этого года за избиение своего пасынка. Соответствующее видео в среду, 15 июля, опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.

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На кадрах виден мужчина, похожий на Васина. Женщина-врач помогает ему снять толстовку. По словам очевидцев, Васин просил у соседей переночевать у них дома. Других подробностей не приводится. Официального подтверждения освобождения мужчины из колонии не поступало.

Васина и его сожительницу Елену Ромащенко осудили за издевательства над детьми. Мужчина получил 14 лет лишения свободы, а женщину отправили за решетку на семь лет. Кроме того, с них взыскали свыше трех миллионов рублей в качестве моральной компенсации для пострадавших детей.

Сожители издевались над детьми: инвалид бил пасынка, а женщина обливала его кипятком. Также доставалось и сестрам ребенка. Что известно об издевательствах над детьми и как они живут после того, как их забрали от мучителей — в материале «Вечерней Москвы».