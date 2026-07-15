Россиянин нашел неожиданный способ не платить кредиты

Житель Сургута записал свою фамилию наоборот и поменял местами имя с отчеством, чтобы не платить кредиты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что мужчина задолжал банку около 130 тысяч рублей. Он решил запутать коллекторское агентство, чтобы коллекторы его не нашли. Он официально сменил ФИО: из Полишко И.А. он стал Окшилоп А.И.

Коллекторы сочли, что должник умер, после чего обратились в суд с требованием взыскать средства с его наследников. Во время разбирательства выяснилось, что заемщик жив и просто получил новые ФИО. В результате жителю ХМАО все равно придется рассчитаться по долгам.