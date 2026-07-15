Избиение семейной пары тремя украинцами закончилось смертью мужчины

Троих граждан Украины заключили под стражу в Польше после нападения на семейную пару в центре города Бытов. Один из пострадавших — 36-летний мужчина — умер в больнице спустя два дня после избиения.

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В нападении, по данным полиции, участвовали трое мужчин в возрасте 28, 30 и 37 лет. Их жертвами стали 36-летний мужчина и сопровождавшая его 44-летняя женщина. Местные СМИ называют пострадавших супругами, однако правоохранительные органы в опубликованном сообщении характер их отношений отдельно не уточняли.

Обоих пострадавших избили в центре Бытова. Наиболее тяжелые травмы получил мужчина: его госпитализировали, однако спасти пациента врачам не удалось. Он скончался 11 июля, через двое суток после нападения. Информация о состоянии женщины и характере полученных ею повреждений не раскрывается.

Предполагаемых участников избиения задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил всех троих под предварительный арест сроком на три месяца. Такая мера пресечения должна исключить их возможное бегство, давление на свидетелей или попытки воспрепятствовать расследованию.

О гражданстве фигурантов сообщил депутат польского Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий. По его словам, он обратился за подтверждением информации непосредственно в районное управление полиции Бытова и получил ответ, что все трое задержанных являются гражданами Украины. Политик также обратил внимание, что пострадавший умер 11 июля — в день, когда в Польше проходят памятные мероприятия, связанные с годовщиной Волынской трагедии. При этом полиция не сообщала о наличии у нападения национального, политического или идеологического мотива.

Первоначальная уголовно-правовая квалификация дела может быть пересмотрена после получения заключения судебно-медицинской экспертизы. Специалистам предстоит установить точную причину смерти мужчины и определить, существует ли прямая причинно-следственная связь между полученными при избиении травмами и его смертью.

Полиция допускает, что после экспертизы фигурантам могут вменить участие в групповом нападении, повлекшем смерть человека. По польскому законодательству за такое преступление предусмотрено от двух до 15 лет лишения свободы.

Окончательное решение о квалификации примет прокуратура с учетом результатов вскрытия, показаний свидетелей, записей камер наблюдения и других собранных доказательств. Следователи из Бытова продолжают расследование под надзором районной прокуратуры.