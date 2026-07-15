В «Москва-Сити» упал лифт с пассажирами

В «Москва-Сити» произошло падение лифта, в котором находились люди. Об этом сообщает Shot.

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Уточняется, что лифт упал с седьмого этажа в башне «Запад» комплекса небоскребов «Федерация». По словам очевидцев, внезапно в здании отключилось электричество, что привело к прекращению работы всех лифтов.

Shot сообщил, что один из них упал. В результате инцидента несколько человек, находившихся в лифте, пострадали. Башня «Запад» — 62-этажное здание, высота которого составляет 242 метра.

При падении строительного лифта в Москве не выжил монтер

Похожий случай произошел в конце 2021 года. Лифт с пассажиром сорвался в одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре, пролетев с 27-го до 14-го этажа, где резко затормозил. Пассажир получил ушибы.

Летом 2025 года лифт упал с 12-го этажа в одном из жилых домов Махачкалы. В лифте находились мужчина и женщина с детьми, все они пострадали.