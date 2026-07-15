Троих россиян уже более суток ищут в горах Турции

Трое россиян застряли в горах Турции. По данным Shot, их не могут найти уже больше суток из-за густого тумана.

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Уточняется, что туристы пошли в поход в высокогорную местность Ризе и разбили там лагерь. Спустя неделю пребывания они отправились на прогулку и заблудились между плато Амлакит и Джихвой.

Путешественники связались со службой спасения, на их поиски выдвинулся отряд. Однако из-за густого тумана группа не может продвинуться вперед, поэтому спасательную операцию приостановили.

Туристический маршрут россиян считается одним из самых сложных в Турции: из-за густых туманов, резкой смены погоды и сложного рельефа спасателям регулярно приходится искать там заблудившихся туристов. В отдельных случаях вертолеты не могут подняться в воздух именно из-за плотного тумана, сообщается в публикации.

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