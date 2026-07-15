Суд рассмотрел жалобу украинки, осужденной за передачу данных о ВС РФ сыну-военному

Верховный суд России признал законным приговор в отношении жительницы Запорожской области Нонны Галки, осужденной на 15 лет за шпионаж. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба инстанции.

По данным следствия, женщина является гражданкой Украины. Она собирала и передавала своему сыну, который служил в Вооруженных силах Украины, информацию о местах расположения и перемещениях личного состава и техники российских войск.

«Первая инстанция признала ее виновной и назначила 15 лет лишения свободы, апелляция приговор поддержала. Коллегия по уголовным делам Верховного суда России не нашла оснований для смягчения наказания», — говорится в заявлении.

На сайте Генеральной прокуратуры России отмечается, что Галка совершила преступление летом 2022 года. Она начала собирать информацию о местах дислокации Вооруженных сил РФ по просьбе своего сына и передавала ему полученные сведения, в том числе с помощью своего племянника. В связи с этим в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, в 2024 году суд отправил ее в исправительную колонию общего режима. Племянник тоже был осужден на 15 лет, но его отправили в колонию строгого режима.