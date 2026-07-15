Фермеру из Дербишира (Великобритания) Робу Ломасу, который застрелил 19-летнего грабителя Маркуса Смита в своем доме, не будут предъявлены уголовные обвинения, поскольку Королевская прокурорская служба признала его действия законной самообороной с использованием легально хранившегося огнестрельного оружия. Это решение уже вызвало неоднозначную реакцию в маленьком городке Уэйли-Бридж, где трагедия разделила общество на тех, кто считает, что фермер имел право защищать свое жилище, и тех, кто оплакивает жизнь молодого футболиста, чья карьера в местном клубе оборвалась внезапно и жестоко.

© Московский Комсомолец

Смертельный инцидент произошел, когда полиция получила сообщение о взломе в фермерском доме в отдаленном районе Уэйли-Бридж. По прибытии на место стражи правопорядка обнаружили тело 19-летнего Маркуса Смита с смертельным огнестрельным ранением, а также раненого мужчину, который был найден неподалеку и доставлен в больницу, а затем арестован вместе с тремя другими мужчинами, причем все они остаются под залогом до дальнейшего разбирательства. Местные жители охарактеризовали произошедшее как «кражу со взломом, которая не удалась», отметив, что ферма находится в отдаленной местности, в стороне от главной дороги, и обычно здесь царит тишина и покой, поэтому новость о смерти молодого человека шокировала всех в этом маленьком сонном городке.

Ломас, которому сейчас за пятьдесят, был арестован по подозрению в убийстве и с тех пор оставался под залогом, однако Королевская прокурорская служба после тщательного анализа всех улик, собранных в ходе полицейского расследования, приняла решение не возбуждать уголовное дело в связи со смертью Маркуса Смита или серьезным ранением другого мужчины. Главный королевский прокурор округа Джанин Маккинни заявила, что это решение было принято в соответствии с установленными правовыми процедурами и законом, регулирующим права домовладельцев на самооборону, а также выражены соболезнования семье и близким погибшего.

Один из соседей высказал предположение, что это была случайная кража со взломом, которая пошла не по плану, и фермер, столкнувшись с грабителями в своем доме, разрядил легально хранившееся оружие в целях защиты себя и своего имущества. Теперь, когда обвинения сняты, Ломас освобожден из-под залога, и полиция не предпринимает дальнейших действий в отношении него, хотя расследование обстоятельств взлома продолжается, а трое задержанных мужчин все ещё находятся под следствием.