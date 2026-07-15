Пенсионерка упала в ванну и девять дней не могла выбраться

В США 82-летняя женщина упала в ванной, не смогла выбраться и пролежала там девять дней. Об этом сообщает The Guardian.

Пенсионерка Джоан Риве, живущая одна в доме в горной местности Клайд, штат Северная Каролина, готовилась ко сну. Находясь в ванной комнате, она поскользнулась и упала в ванну, сорвав при этом шторку и штангу от нее. Она повредила спину и не могла встать, а телефон был в другой комнате. Соседи не услышали ни ее криков, ни мяуканья ее кошки Фиби, которая была единственной свидетельницей несчастного случая.

Риве удалось дотянуться ногой до крана. Плеская воду на лицо, ей удалось утолять жажду. Через некоторое время она стала терять сознание, приходя в себя лишь ненадолго. Она выживала так девять дней. Затем ее брат Билл Леско из Джорджии, не дозвонившись до нее, попросил шерифа проверить ее дом. Полицейские нашли ее в ванной в полубессознательном состоянии.

В больнице у Риве диагностировали сильное обезвоживание и пролежни, но благодаря капельницам и жидкому питанию она пошла на поправку, а затем ее перевели в реабилитационный центр. Кошка Фиби также выжила, ее спасли вместе с хозяйкой.

Сейчас пенсионерка планирует переехать к семье в Джорджию и призывает соседей чаще проверять одиноких пожилых людей.

Ранее сообщалось, что в США 31-летняя женщина упала с горы Шаста, выжила и даже не потеряла сознание. Она сорвалась с высоты около 3,9 тысячи метров и пролетела примерно 450 метров