Суд отклонил жалобу Тимура Иванова на отказ военкомата заключать с ним контракт

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову отказали в его ходатайстве, поданном после отказа военкомата заключить с ним контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда посчитала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив апелляционную жалобу без удолеворения, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Тимур Иванов обратился в военкомат с просьбой заключить с ним контракт после того, как его осудили на 13 лет за растрату 216 миллионов рублей. Экс-замминистра не получил ответа и подал иск. Позднее военкомат отказал Иванову в отборе на воинскую службу.

Мужчина также пытался добиться, чтобы Минобороны заключило с ним контракт, но сделать это ему не удалось. Он обратился в суд, так как ведомство якобы проигнорировало его просьбу. Иванов заявлял, что готов служить в качестве рядового и искупить вину кровью.