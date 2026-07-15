Художницу Хатуну Аташян оставили в СИЗО по делу о мошенничестве с путевками

Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство защиты художницы Хатуны Аташян об изменении ей меры пресечения на домашний арест. Обвиняемая в мошенничестве с туристическими поездками блогеров останется под стражей.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщил один из участников процесса.

— Суд оставил в силе постановление Хамовнического суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хатуны Аташян сроком до 3 августа. Ходатайство адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест оставлено без удовлетворения, — передает слова собеседника ТАСС.

Аташян задержали в аэропорту Минска, откуда она планировала улететь в Дубай. Подозреваемую доставили в Москву для проведения следственных действий. Художница обманула 70 блогеров, пообещав им организовать отдых за границей по цене в несколько раз ниже рыночной. Взамен она просила прорекламировать ее услуги в соцсетях.

После задержания Аташян ее адвокат сообщил, что ей пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих. Обвиняемая возместила ущерб трем потерпевшим, выплатив им около 800 тысяч рублей. Несмотря на это, суд арестовал фигурантку. Позднее выяснилось, что заявление на Аташян написали еще трое людей. Чем известна художница — в материале «Вечерней Москвы».