Неизвестный скинул гранату из окна дома в Москве

В Москве на Коломенской набережной неизвестный бросил гранату из окна жилого дома. Об этом пишет «112».

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По информации телеграм-канала, инцидент произошел во дворе многоэтажки на юге столицы. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал подросток.

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства случившегося и оказывают помощь пострадавшему. Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области начаты масштабные поиски: 8-летнего и 12-летнего братьев. Днем 14 июля мальчики ушли из дома на улице Комсомольской погулять и не вернулись.