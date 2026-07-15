Российская туристка попыталась снять вирусный ролик и оказалась в больнице

Отдыхавшая в Санкт-Петербурге россиянка вместе с супругом решила записать трендовый видеоролик, но попытка закончилась тяжелой травмой. Об этом пишет «112».

© Московский Комсомолец

По сценарию девушка должна была прыгнуть на мужа, чтобы он ее поймал, однако молодой человек не удержал партнершу.

Камилла упала на землю, после чего почувствовала дикую боль. Прибывшие медики диагностировали гемартроз коленного сустава — скопление крови в суставе. Туристку экстренно госпитализировали, а в больнице ей провели болезненную процедуру пункции (откачивание жидкости).

Несмотря на физические страдания и медицинские процедуры, цель создателей контента была достигнута: видео действительно стало вирусным. Ролик набрал уже 857 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы стала жертвой обмана при обращении к мастерам по ремонту техники через онлайн-площадку с объявлениями.