Мужчину осудили в связи с массовым убийством подростков в Байкальске

Суд на закрытом заседании вынес приговор по резонансному делу, связанному с гибелью пяти несовершеннолетних жителей Иркутской области.

Трагедия, прогремевшая на всю страну, произошла в Байкальске поздней весной 2025 года. Ночью 28 мая в дачном домике садоводческого товарищества "Горный Байкал" группа подростков праздновала день рождения, и один из участников торжества напал с ножом на других.

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Четверо подростков умерли на месте от полученных ран, еще четверо попали в больницу. После устроенной на даче резни подросток поджег домик и погиб в огне, напомнили в объединенной пресс-службе судов Иркутской области.

Согласно материалам уголовного дела, алкоголь для компании купил 25-летний брат одного из подростков. За это, а также за ряд других преступлений, мужчина и оказался на скамье подсудимых.

Иркутский гарнизонный военный суд признал фигуранта виновным в вовлечении детей в систематическое употребление спиртных напитков. Кроме того, суд принял во внимание причастность гражданина к преступлениям против половой неприкосновенности лиц, не достигших определенного возраста.

Суд приговорил жителя Приангарья к 16 годам колонии строгого режима и на 15 лет лишил мужчину права заниматься деятельностью, которая связана с воспитанием и образованием несовершеннолетних.