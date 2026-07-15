Два брата загадочно пропали в российском регионе

В Первоуральске Свердловской области начаты масштабные поиски: 8-летнего и 12-летнего братьев. Днем 14 июля мальчики ушли из дома на улице Комсомольской погулять и не вернулись.

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Мать обратилась в полицию только на следующий день, 15 июля. По словам официального представителя ГУ МВД по региону Валерия Горелых, ранее дети никогда не уходили из дома без предупреждения. Всего в семье воспитывается четверо сыновей: помимо пропавших есть еще 11-летний мальчик и годовалый малыш.

Известно, что мобильных телефонов у ребят с собой нет. Полиция допускает, что при них могут находиться около 5 тысяч рублей, взятых у родителей. Склонностей к экстремальным путешествиям за братьями не наблюдалось.

К операции привлечены 56 сотрудников МВД. Правоохранители отрабатывают круг знакомых детей, проверяют места их возможного нахождения, авто- и железнодорожные станции, а также торговые центры. Одной из основных версий остается поездка мальчиков к бабушке в деревню.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске десятилетний мальчик гулял на улице и дотронулся до металлической водосточной трубы.