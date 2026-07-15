Женщина погибла при ударе ВСУ по жилому сектору

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ по Херсонской области погибла одна мирная жительница, еще шесть человек получили ранения.

© Московский Комсомолец

Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, в результате атаки украинского БПЛА по жилому сектору в Алешках погибла женщина 1956 года рождения. Еще одна мирная жительница 1969 года рождения получила ранения при атаке беспилотника в Малой Лепетихе.

На трассе "Новороссия" БПЛА ВСУ атаковал грузовой автомобиль, ранения получили трое мужчин. Пострадавшим оказана помощь на месте ЧП.

Также в результате украинской атаки в Таврийске Новокаховского округа пострадал мужчина 1976 года рождения, а в Горностаевке – мужчина 1970 года рождения.